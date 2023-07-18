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18 Temmuz 2023 Salı 10:32:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 10:32:00

Bakan Göktaş duyurdu: SED ödemelerine yüzde 17,55 zam yapıldı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek miktarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 lira yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurguladı. Bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade eden Göktaş, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıkladı.

Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, 2023 temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17,55'lik oran esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirtti.

SED'in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 TL yatırdık." ifadesini kullandı.

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Mahinur Özdemir Göktaş: Sosyal ve Ekonomik Destek
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