Heyecanlandıran paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı "müjdeli haber" öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım daha yaptı.



Kanuni sondaj gemisinin görüldüğü videoda, "Gözümüz ufukta" mesajı yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dün yaptığı paylaşımda ise, 4 Haziran 2021 saat 18.00'e işaret etmişti.

İLK MÜJDE TUNA-1'DEN GELMİŞTİ

Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerine ilişkin ilk müjde, geçen yıl Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundan gelmişti. Fatih sondaj gemisinin keşfi, yılın "dünyada derin denizlerdeki en büyük", tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti.