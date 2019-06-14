Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik

Bakan Ersoy, Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, turizmi stratejik sektör olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Bu stratejik sektörün gerekliliği olarak önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik, 50 milyon olan turist hedefimizi 70 milyon turist olarak 2023'e yükselttik. İnşallah burada da 70 milyon ile yetinmeyeceğiz, 2023’te çok daha üzerine çıkarak bir daha revize etmeyi başaracağız. Sayıları yükseltmek kolay, bunu sağlamak için çok çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

"Türkiye'yi 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım"

Bakanlık olarak koruma kullanma dengesi içerisinde turizm bölgelerini hem yatırım olarak hem de koruma olarak hazır hale getirmeleri gerektiğine işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Yatırımların gerçekleşmesi önemli. Bununla birlikte koruma dengesini de gözeterek, koruma için gerekli olan başta altyapı yatırımlarını da aynı paralellikte hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda en güzel örneklerinden birini Fethiye'de görüyoruz. MUSKİ ile yapılmış olan ortak bir çalışma sonucu, yüzde 70'i bakanlık tarafından, yüzde 30'u da MUSKİ tarafından karşılanmış olan bu yatırım güzel örneklerden biri. Geçen haftalarda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gittik. Bu değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanlığına özellikle turizm bölgelerinde altyapı ve arıtma yatırımları yapma yetkisi verildi. Çünkü Türkiye'yi 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım. Büyükşehir belediyelerimizin ve turizm bölgesindeki belediyelerimizin yetersiz kaldığı noktalarda imkanlarımız ölçüsünde Turizm Bakanlığı olarak devreye girerek bu altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağız."

Değişiklikle belediyenin yetersiz olduğu noktalarda bazı sorumlulukları üstlenerek hızlı şekilde 2023 ve sonrası hedefleri aksatmayacak şekilde yatırımları gerçekleştireceklerini belirten Ersoy, Ölüdeniz'deki yatırımın 2003 yılında yapıldığını, 2008 yılında revize edildiğini, son haliyle 2040 yılına kadar rahat bir şekilde taşınabilecek hale geldiğini ifade etti.

Ölüdeniz'de yapılan yatırımın da akıllı bir yatırım olduğunu anlatan Ersoy, arıtma tesisinin kademeli şekilde yapıldığını dile getirdi.

Tesisin, 12 bin metreküp kapasitesi olmakla birlikte 3 bin metreküplük kademeler halinde yapılabildiğini aktaran Ersoy, "İhtiyaca göre kademeler açılıyor, ihtiyaca göre kademeler kapatılıyor. Bu, işletme verimliği de sağlıyor. Özellikle son çıkış filtresinde ultraviyole sistemi yapıldı. Bu sistemin avantajı atık suyun iyi bir şekilde filtre edilmesi sayesinde yeşil alanlar bu suyla sulanabiliyor. Bu sayede atık sudan kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de suyun kısıtlı olduğu bölgelerde çok iyi bir avantaj sağlamış oluyorsunuz." dedi.

Bu yenilikçi altyapı sisteminin Fethiye ile sınırlı kalmayacağına değinen Ersoy, bütün sahil kentlerini turizm açısından değerlendireceklerini bildirdi.

Bu kapsamda geçen hafta Antalya Belediyesi ile de görüşmelere başladıklarına işaret eden Ersoy, "Oradaki Belek arıtmasında da bir devir alacağız. Oradaki yatırımları hızlı bir şekilde, bakanlık olarak tamamlayacağız. Bütçemiz el verdiği ölçüde bütün ihtiyaç duyulan noktalarda bakanlık müdahale edecek." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise hükümetin desteğiyle yapılan tesisin, altyapı yatırımları, çevre ve turizm için büyük önem taşıdığını söyledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise Ölüdeniz’in turizmde cazibe merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Fethiye'nin turizmde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi olduğunu. Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin son haliyle 2040'lı yıllara kadar ihtiyacı karşılayabilecek hale geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol üyeleri, tesisin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.

Ersoy, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AA