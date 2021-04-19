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19 Nisan 2021 Pazartesi 12:50:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 12:50:00

Bakan Elvan: Yapılan işlemler tamamıyla yasaldır

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önemli açıklamalarda bulundu.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2017'deki protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Bu yöntemle ilgili görüşlerinizi düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz ama hiçkimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir" dedi.

"HARCAMA YAPMA ZORUNLULUĞUMUZ OLAN ALANLAR ORTAYA ÇIKTI"

Bakan Elvan, "Covid nedeniyle harcama yapma zorunluluğumuz olan alanlar ortaya çıktı. Bütçede bulunmamasına rağmen 2021 yılı için ilave 46,5 milyar liralık harcama yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Etiketler : lütfi elvan merkez bankası 128 milyar dolar
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