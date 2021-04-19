Bakan Elvan: Yapılan işlemler tamamıyla yasaldır

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2017'deki protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Bu yöntemle ilgili görüşlerinizi düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz ama hiçkimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir" dedi.

"HARCAMA YAPMA ZORUNLULUĞUMUZ OLAN ALANLAR ORTAYA ÇIKTI"

Bakan Elvan, "Covid nedeniyle harcama yapma zorunluluğumuz olan alanlar ortaya çıktı. Bütçede bulunmamasına rağmen 2021 yılı için ilave 46,5 milyar liralık harcama yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.