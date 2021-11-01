Heyecanlandıran açıklama!

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01 Kasım 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 15:44:00

Bakan Dönmez'den rezerv açıklaması... 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkeye kazandırıldı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin ülkeye kazandırıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin ülkeye kazandırıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik tüketimimiz 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır."

"4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirilecek"

Dönmez, "Karadeniz'deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır." diye konuştu.

Bakan Dönmez, yeni YEKA projeleri kapsamında 2 bin megavat RES ve 2 bin 500 megavat GES olmak üzere toplam 4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Devlet 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlara yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

"Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz"

2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatının 2020'de 4,27 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz." dedi.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz
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