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10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:25:00

Bakan Dönmez'den müjde: BORTAM'ın seri üretimine başlandı

Kaynak: DHA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretimine başlandığını açıkladı.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, BORTAM'ın aerosol formda üretileceğini bildirdi. Dönmez, "Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında BOREL'in geçtiğimiz aylarda Ar-Ge sürecini tamamlayarak seri üretimine başladık. Dezenfektan ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla hızlı bir şekilde karşıladık. El hijyeni sağlayan BOREL'den sonra, şimdi de ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın üretimine başlıyoruz. Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, ortamdaki bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek. Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün" dedi.

'BORTAM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ'

Bireysel tedbirlerin yanında Covid-19 salgınının yayılım hızının ve bulaş riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda, uygun dezenfektanlarla yapılan ortam ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Bor bileşiklerinin virüslere karşı etkili oldukları bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN’de, el dezenfektanlarının yanı sıra hava dezenfektanları üzerine de çalışmalar yürütülmekteydi. İlk etapta el dezenfektanı BOREL piyasaya çıktı. Devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucu etil alkol, TEG, borik asit ve lavanta yağından oluşan BORTAM’ın laboratuvar süreçlerini tamamladık. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Standartların belirlemiş olduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç, istenilen değerlerin çok üzerinde. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır" ifadesini kullandı.

YENİ BOR İÇERİKLİ ÜRÜNLER YOLDA

Bakan Dönmez, ayrıca bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti. Dönmez, "Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz" diye konuştu.

BORDAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ AİLESİ GENİŞLİYOR

Öte yandan, antibakteriyel özelliğe sahip bor madeninden ilk olarak 2019 Ocak ayında temizlik ürünü BORON üretilmiş, aynı yılın kasım ayında toz ve sıvı formda renkli, beyaz ve genel kullanım amaçlı BORON üretimi yapıldı. 2019’un son aylarında Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsüne karşı nisan ayındaki dijital olarak gerçekleştirilen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a BOREL’in tanıtımını yapan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla 2020 Nisan ayında üretime geçildiğinin müjdesini vermişti. İlk üretimlerin Covid-19 salgınına karşı sahada görev yapan Sağlık, İç İşleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarıyla beraber sahada görev yapan enerji çalışanlarına dağıtıldı. BORTAM’ın yakın zamanda piyasaya çıkmasının ardından, bu yıl bor katkılı temizlik ürünleri de raflardaki yerini alacak.

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