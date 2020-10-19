Bakan Dönmez'den flaş paylaşım: Hedefimiz yeni keşif ve müjdeler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı twitter'dan Kanuni sondaj gemisi hakkında paylaşımda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını duyurdu.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler." ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan Kanuni sondaj gemisi, kule sökümünün ardından İstanbul Boğazı'nı geçip, Karadeniz'e açılacak.
13 Ekim‘de Mersin'den yola çıkan #Kanuni Sondaj Gemimiz, Çanakkale Boğazı’ndan "Şehitler Abidemizi" selamlayarak çıktı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 19, 2020
Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı.
Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak
Hedefimiz yeni keşifler, yeni müjdeler... �� ���� pic.twitter.com/E0oMjFtdY0
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