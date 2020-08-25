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25 Ağustos 2020 Salı 14:21:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 14:21:00

Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi: Vatandaşlarımız daha ekonomik kullanacak

Kaynak: Akşam

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gazla ilgili açıklama yaptı. Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Bakan Dönmez vatandaşların doğal gazı daha ekonomik kullanacağını kaydetti 'Amacımız dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuk olduğu canlı yayın programında Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili önemli ayrıntılar verdi. Şu anki bulundukları derinliğin su seviyesinden 3 bin 500 metre olduğunu belirten Bakan Dönmez, "800 milyar metreküp rezerv var' diyenlere itibar etmiyorum. Karadeniz'deki kaynak şu an 320 milyar metreküp. Potansiyel ortada. Bugünden bir rakam vermek sağlıklı olmaz." dedi. İlk gazı vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Dönmez, "Vatandaşımız doğal gazı daha ekonomik olarak kullanacak. Amacımız dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili, "Karadeniz'deki kaynak şu an 320 milyar metreküp. Potansiyel ortada. Bugünden bir rakam vermek sağlıklı olmaz" dedi. Katıldığı canlı yayın programında doğal gaz çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Dönmez, Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri'ne ait. Bu tamamen hazinemizin. Bize ait ve herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları:

"BU İŞ BİZİM"

Dışarıdan hizmet almak konusunu kullanarak spekülasyon üreterek beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi yanlış yalan haberler var. Bunlar doğru değil. Sahanın tamamı bize ait. Ve birçok işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için hizmet alabiliriz. Ama bu saha, bu iş bizim.

"VATANDAŞIMIZ DOĞAL GAZI DAHA EKONOMİK KULLANACAK"

3 yılda gazı getirerek kullanıma sunacağız. İlk üretim miktarı görece biraz düşük olacak çünkü o sırada sahayı geliştiriyor olacağız. Ama teorik olarak baktığımızda ilk gazı vatandaşın hizmetine sunacağız. Ve vatandaşımız doğal gazı daha ekonomik olarak kullanacak. Nihayetimiz dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır.    

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