Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
Kaynak: DHA
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda lityumun; elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatacağını, mobil cihazların bataryalarında kullanılabileceğini ve cihazların daha hızlı şarj olmasını sağlayacağını ifade etti.
Uygulamanın öncelikle pilot şehirlerde başlayacağını belirten Bakan Dönmez, ilk lityum üretim tesisinin de yıl sonunda açılacağı bilgisini paylaştı.
Bakan Dönmez açıklamasında "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız" ifadelerini kaydetti.
- Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak!
- ECB/Panetta: Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
- Yılın en büyük banka birleşmesi: Suudi NCB'den Samba'ya 15 milyar dolar
- 2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazananlar belli oldu
- Julio Cesar Lestido: Türkiye stratejik bir ülke ve büyük bir pazar