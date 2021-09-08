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08 Eylül 2021 Çarşamba 15:01:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:01:00

Bakan Dönmez: Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yazılı açıklamasında, yerli ve yenilenebilir enerjiyi Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası'nın kalbi olarak gördüklerini ve bu yönde önemli adımlar attıklarını belirtti. Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci konumda olduğunu aktaran Dönmez, "Yine jeotermal enerjide Avrupa birinciliği ve dünya dördüncülüğü, hidroelektrikte Avrupa ikinciliği ve dünya dokuzunculuğuna sahibiz. Son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğimiz güneş enerjisinde, rüzgarda ve biyokütlede ise Avrupa sekizincisi konumundayız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin dünyada önemi giderek artan rüzgar enerjisi alanında önemli bir aşamayı daha geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji diyerek attığımız adımlarla rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 10 bin megavatın üzerine çıkarmayı ağustos sonu itibarıyla başardık. Böylece ülkemizin potansiyeline yakışır şekilde, rüzgar kurulu gücünde 10 bin megavatı aşan dünyadaki 10 ve Avrupa'daki 5 ülke arasına girdik. İnanıyorum ki toplam kurulu gücümüzün yüzde 10,2'sine denk gelen rüzgar enerjisi santrallerimiz giderek daha güçlü dönecek. 1998'de İzmir'de ilk rüzgar türbinin kurulmasıyla başlayan rüzgar enerjisi hikayemizi teşvikler ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerimizle geliştirdik. 2002'de sadece 19 megavat olan rüzgar kurulu gücünde 526 katlık devasa bir artış sağladık.

12 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ RÜZGARDAN

Türkiye'de yerli rüzgar enerjisi ekipmanı üreten 16 tesis bulunduğu belirten Dönmez, "15 bin kişiye istihdam sağlayan, 12 milyon hanenin elektrik tüketimini karşılayan ve senelik 5,8 milyar metreküplük doğal gaz ithalatını engelleyen rüzgar enerjimizle üretim, istihdam ve cari açığın kapanması için büyük bir destek sağlıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve doğamızın korunması için de dönüştürücü bir role sahip olan rüzgar enerjisi santrallerimiz sayesinde 12,5 milyon ton karbondioksit salımını engelliyoruz. Yenilenebilir enerjinin dönüştürücü ve öncü gücüyle enerjide merkez ülke Türkiye hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez rüzgar enerjisi
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