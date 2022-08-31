Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuzda rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi.
Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Dönmez, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Temmuz, yenilenebilirde rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturdu."
Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 31, 2022
��Güneşten 2 milyar 7 milyon kwh elektrik üretim rekoru ��
��Rüzgardan 4 milyar 237 milyon kwh elektrik üretim rekoru kırıldı��
��Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa %21,6'sını oluşturdu. pic.twitter.com/6vCyYWOz0C
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