Bakan Dönmez: Sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlayacağız

Bakan Dönmez: Sondaj gemisini 9 Ağustos'ta ilk görev yerine uğurlayacağız

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda çalışmaları devam eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin göreve başlaması için geri sayım başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasını yaptı