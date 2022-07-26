Bakan Dönmez: Sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlayacağız

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26 Temmuz 2022 Salı 21:46:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 21:48:00

Bakan Dönmez: Sondaj gemisini 9 Ağustos'ta ilk görev yerine uğurlayacağız

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız." açıklamasında bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda çalışmaları devam eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin göreve başlaması için geri sayım başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasını yaptı

Etiketler : fatih dönmez sondaj gemisi Abdülhamid Han
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