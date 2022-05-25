Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Seri üretime geçiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Jeneratör konusunu hamd olsun çözdük. Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü de Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız.

* EÜAŞ yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetlerine imza atıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jeneratör üretiminin müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Keban'da dört ünite bitti. İnşallah hem Keban'da hem de diğer santrallerde yapacağız. Bugün bu konuda bir müjde daha paylaşmak istiyoruz. Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçmemiz lazım. Artık seri üretim için başlamaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Jeneratör konusunu hamdolsun çözdük.

* Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanmaya başlayacağız.

* Santrallerimizin kontrol sistemlerini de Elektrik Otomasyon Sistemi adını verdiğimiz EOS projesiyle yerlileştirmiştik. 2022 yılı içerisinde inşallah 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hasan Polatkan Hidro elektrik santralimiz de bunlardan biri olacak. Şu ana kadar 8 santralimizdeki uygulamayı tamamladık. Kalan 12 santralimize de inşallah yıl sonuna kadar yerli otomasyon sistemlerini yerleştirmiş olacağız. İnşallah Hasan Polatkan HES'e kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle artık HES'lerde sadece kaynağın değil teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemi başlatacağız.

* Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlara belirli kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz. Hatta olay bazen öyle nokta geliyor ki rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal yatırımlarını durdurun diyenleri dahi gördük. Onların tek bir isteği var o da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve maden bağımsızlığına sekte vurmak. Konuyu sürekli bağlamından kopararak farklı mecralara çekme gayretinde olduklarını biliyor ve görüyoruz. Yaydan çıkan okun hedefe büyük bir kararlılıkla gittiğini gördükleri için son bir çırpınmanın içerisindeler, bunun da farkındayız.

* Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de bizim çevre de. Yerin altındaki cevherler de bizim, yerin üstündeki güzellikler de. Bunları ne birbirine rakip, ne de birbirinden ayrı görüyoruz.

* (Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlar) Bu tür faaliyetlere çanak tutan bir de muhalefet anlayışı var. Marjinalleri toplumsal hareketlerin merkezine çekmeye, onları legalleştirmeye çalışan bir muhalefetten bahsediyorum. Bizim mücadelemiz tabi ki onlar gibi yakarak yıkarak değil, imar ederek, büyüterek, geliştirerek olacak. En güzel cevabımız bu olacak.

* Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz. Artık al tak çalıştır modelinden, yap tak çalıştır modeline geçmemiz lazım. Küçük adımlarla başladığımız bu süreçte bugün artık koşar adımlarla ilerliyoruz.

* Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız.