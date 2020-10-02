02 Ekim 2020 Cuma 09:27:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 10:25:00
Bakan Dönmez: Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi
Bakan Dönmez: Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz.
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