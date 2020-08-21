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21 Ağustos 2020 Cuma 21:41:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 21:52:00

Bakan Dönmez: Gazın değeri 65 milyar dolar

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz

Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin,"Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin,"Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak."

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