Bakan Dönmez duyurdu: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisine yönelik yeni rekoru Twitter hesabından duyurdu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rüzgar panellerinden elde edilen elektrik enerjisinde Türkiye rekorunu Twitter hesabından duyurdu.
Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10'u geçti. Ocak'ta ürettiğimiz elektriğin %10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgârlarından elde ettik." ifadelerine yer verdi.
2021'de de rüzgârımız rekorlarla esiyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 23, 2021
Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10'u geçti.
Ocak'ta ürettiğimiz elektriğin %10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgârlarından elde ettik. ��⚡ pic.twitter.com/drObvYTtHS