Bakan Dönmez duyurdu: Rüzgarımız rekorlarla esiyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rüzgar panellerinden elde edilen elektrik enerjisinde Türkiye rekorunu Twitter hesabından duyurdu.



Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10'u geçti. Ocak'ta ürettiğimiz elektriğin %10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgârlarından elde ettik." ifadelerine yer verdi.