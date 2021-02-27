Bakan Dönmez duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin birlikte temel atacak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktör temeliyle ilgili yaptığı açıklamada "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Başkan Erdoğan ve Putin online katılım ile atacak." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın gündeme dair soruları yanıtladı.
Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
(Elektrik dağıtım sektörü) "Elektrik dağıtımında tüketici memnuniyeti artıyor. Elektrik dağıtımında kayıp oranı hedefimiz tek haneyi görmek."
(Mobil aydınlatma takip uygulaması) "Elektrikte, mobil aydınlatma takip uygulaması aktif durumda."
(Doğal gaz müjdesinde hangi aşamadayız?) "Karadeniz doğal gazını 2023'e yetiştireceğiz."
(Barbaros'un durumu) "Barbaros araştırma gemimiz bakım için Tuzla'da. Bakımı yapıldıktan sonra görev yerine dönecek."
(Akkuyu 3. reaktör temel töreni) "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılım ile atacak"