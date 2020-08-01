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01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:17:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:17:00

Bakan Dönmez duyurdu! 1 Ağustos itibariyle devrede

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geldiğini belirterek, "Elektrik tüketicileri isterlerse ağustos ayı itibariyle 'Yeşil Enerji' tarifesine geçebilecek. Yeşil Tarife (YETA) 1 Ağustos itibariyle devreye alınacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye yeşil enerji alanında devrim niteliğinde bir adım atıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor. Elektrik tüketicileri ağustos ayı itibariyle isterlerse ’Yeşil Enerji’ tarifesine geçebilecek. YETA’nın 1 Ağustos itibariyle devreye alınacağını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "YETA sayesinde vatandaşlarımız, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA’ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak. Tüketici ve insan odaklı anlayışımız kapsamında çok değerli bir adımı hep birlikte atmış olacağız" dedi.

Projenin çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını belirten Bakan Dönmez, "Diğer taraftan YETA, sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek" ifadelerini kullandı.

’VATANDAŞLAR, KULLANACAĞI ENERJİNİN KAYNAĞINI BELİRLEYECEK’

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020’nin ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız, kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkanına kavuşacak" dedi.

YAZILI BAŞVURUYLA YEŞİL TARİFEYE GEÇİLEBİLECEK

Vatandaşların yeşil tarifeye nasıl geçeceğine ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak Yeşil Tarifeye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Vatandaşlarımız bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere Yeşil Tarife’ye geçme talebinde bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

YENİLEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Milli Enerji ve Maden Politikasıyla yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini yüzde 65'in üzerine çıkarırken, sadece yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini ise yüzde 50'lere kadar yükseltmişti.

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