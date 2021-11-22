''Sakarya Gaz Sahası''ndan müjdeli haber

Bakan Dönmez "dünyada sadece 5 benzeri var" diyerek duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da "11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yeni gemisi bahar ayında geliyor" açıklamasında bulunurken, Karadeniz gazında hesapların 2023 yılına göre yapıldığını belirtti.

Bakan Dönmez, "Cnda mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 yatırım döneminde tam 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Doğal gazda da yatırımlar durmayacak.

Elektrik, üretim, iletim ve dağıtım sektörü geçen yıl 21,6 milyar TL yatırım yaptı. Yatırımlar sayesinde bugün doğal gaz kullanan yerleşim sayımız 609'a ulaştı, önümüzdeki günlerde bu sayı katlanarak artmaya devam edecek.

Bu yılın Temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve 3 testlerini tamamlamıştık, Karadeniz gazını ilk kez orada yaptık, bugün Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin m3 gaz akışına ulaştık.

Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta dördüncü geminin alımını müjdeledi, dünyada sadece 5 benzeri var, gemimiz önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak.

Doğal gaz dağıtımında 56,6 milyar TL'lik yeni yatırım yapılacak. Karadeniz gazında hesabımızı 2023'e göre yaptık.

Kış saati uygulaması ile ilgili düzenlemenin başlamasından bu yana 6,82 milyar kilowatt saat, 6 milyar TL tasarruf sağlandı.

Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye'de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef.

Bizler her zaman doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz."