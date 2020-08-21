Bakan Dönmez bu sözlerle duyurdu: Bulunan gaz son derece kaliteli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Bulunan gaz son derece kaliteli. Türkiye'nin yüzüncü yılında vatandaşımızı yerli Doğal gaz ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Bakan Dönmez'in notları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih Sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

Bir anaktedla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğalgaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.

Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız.

Biz her zaman inandık. Büyük bir sabır, inançla bu yola çıktık. Her fırsatta kararlılığımızı varsa mutlaka bulacağız. Siz de ancak arayanlar bulur dediniz, biz de aradık bulduk hamd olsun. Burada milletimizin duası son derece önemli. Bazen moralimizin düştüğü anlar oldu. Şahsım dahil, birçok Türkiye Petrolleri çalışanları yaptırımlarla, engellemelerle karşılaştı. Ama sizin arkamızda dimdik durmanız, azimle kararlılıkla bu işlemleri devam ettirdik.

Milletimizin duasını hep hissettik. Hatta öyle anlar geldi ki, bazı keşiflerimiz olumsuz sonuçlansa da ismini bilmediğim mesaj atan vatandaşlarımız "Bulamasanız da önemli değil. Bayrağımızı dalgalandırmanız her şeyin ötesinde" diyerek bize destek verdiler.

Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da, çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi AB vatandaşıydı, ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek "biz burada mutluyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz" dediler. Ve şu anda o iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor.

Önceki dönem Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız süreci başından sonuna takip etti. Her gün destek oldu. Dışişleri Bakanımız haklı davamızı sonuna kadar savundu. Milli Savunma Bakanımız bizi donanmasıyla hiç yalnız bırakmadı. Burada adını sayamadığımız tüm bakanlıklarımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca Türkiye Petrollerinin genel müdürü olmak üzere, bu süreçte emeğini alın terini, aklını yoran herkese en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Bakan Yardımcımız Alpaslan bey de yeri geldi gemilerde onlarla birlikte yattı. Ayrıca Türkiye Petrollerinin genel müdürü olmak üzere, bu süreçte emeğini alın terini, aklını yoran herkese en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Bakan Yardımcımız Alpaslan bey de yeri geldi gemilerde onlarla birlikte yattı.

En büyük teşekkürümüz bizi dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize. Milletimize daha nice güzel haberler vermek için, yeniden bir arada olmak dileğiyle selamlarımı arz ediyorum.