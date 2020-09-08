Bakan Dönmez: 3 Eylül'de tüm zamanların rekorunu kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdıklarını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi. Paylaşılan görselde ise rekorun 3 Eylül'de kırıldığı belirtildi.