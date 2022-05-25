VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır
ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü
Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?
Teröristlerin saklandıkları mağaraları ele geçirdi
Selçuk Bayraktar kumanda etti!
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açacak
Macaristan'da savaş alarmı!
"8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" başvuruları başladı
Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantı yapacak
Büyükelçi Güney: Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi i...
Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti
IEA Başkanı Birol: Kömüre çok ciddi bir eğilim gelebilir
Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama
Lapid'den Türkiye açıklaması: Yeniden başlatmak için anlaştık
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Seri üretime geçiyoruz
İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret
Sahada düşmanı şaşkına çeviriyor!
Bu sezon buğdayda rekoltenin yüksek olması bekleniyor
KİMPUR Düzce'de kurulacak "çevre dostu" fabrikanın temelini attı
Rusya'da rublenin altına endekslenmesi tartışılıyor
İhracatta izinli gönderici yetkisi dahilinde beyanname tesliminde kolaylık
Kayserispor, Türkiye Kupası'nı 2. kez müzesine götürmek istiyor
Uzmanlara göre, QUAD ittifakı Rusya ve Çin'i agresifleştirebilir
Avustralya'dan Çin'e ticari engellerin kaldırılması çağrısı
25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:34:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:34:00

Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Derya Yanık Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları
Katar'dan oyun parkına

Katar'dan oyun parkına
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
270 bin liralık tatil

270 bin liralık tatil
Eski eşim vesile oldu

Eski eşim vesile oldu
Issız kadın evlendi

Issız kadın evlendi
Hadise Kardashian

Hadise Kardashian
Sahnede sürpriz doğum günü

Sahnede sürpriz doğum günü
'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX