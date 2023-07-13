Bakan Bolat açıkladı! İhracat tarihinde bir ilk...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay almıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Dünya ihracatından aldığı pay oranlarını açıkladı. Bakan Bolat, Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine Türkiye'nin açıkladığı istatistikleri paylaşarak, Türkiye'nin 2023 yılında küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldığını açıkladı. Bakan Bolat şu ifadelere yer verdi:

2022 yılında Dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı %1,02 seviyesine ulaşmıştır.

2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay almıştır."