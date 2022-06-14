Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.
Hükümetten temmuz zammıyla ilgili art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin şunları ifade etti:
Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var.
Özel sektör emeklileri de dahil, temmuzda bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır
ERDOĞAN: HER KESİMİ RAHATLATACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM'in düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, "Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.
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