3600 ek gösterge için ilk toplantı!

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları özetle şöyle:

"Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu daha da hızlandırarak, ekonomik sorunları daha hızlı çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler o yöndedir. Son sanayi verileri, Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göstermektedir. Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız."