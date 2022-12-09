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09 Aralık 2022 Cuma 00:09:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 00:09:00

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: En kapsamlı düzenleme olacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT hakkında "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Bakan Ersoy, "EYT konusu Türkiye'nin en önemli konusu. Uzamasının nedeni; herkesi dinliyoruz. İşverenleri dinliyoruz. İşverenler çalışanları kaybetmek istemediklerini söylüyorlar. Bir de bizim çalışma ile ilgili teknik sorun var. 99'dan önce girenleri kapsıyor. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman, çalışmaları tamamladığımız zaman bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Üç kriter var. Daha önce 1.5 milyon diye açıklamıştım ama bugün bu sayı yükseldi. EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de EYT gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Sendikalaşmayı önemsiyoruz. Sendikalaşmanın önünü açmamız lazım. Bu konuda geri durmamamız söz konusu değil. Örgütlenen sendikalaşmaya karşı duranlar var. Ben işçilerin yanındayım. Bu hukukun arkasında durmak bizim görevimiz. Sendika özgürlüklerini genişletecek yasal düzenlemelere ihtiyaç var."

"Bizim görevimiz enflasyona karşı çalışanları korumak."

"Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı. Üçlü bir masada görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunun beklentisi nedir dile Türkiye çapında bir araştırma yaptırdık. Kamuoyunun beklentisi 8 bin TL üzerinde, işverenlerin beklentisi 7 bin TL olarak çıktı. Çalışmalar devam ederken konuşulan rakamları burada söylemem doğru değil."

"Fon kaynaklarımızı iyi yönetmemiz lazım. Burada herhangi bir istismara izin vermiyoruz. Bu fon kaynakları da giderek büyüyor."

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."

"Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz."

Etiketler : bakan bilgin meclis eyt asgari ücret
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