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10 Mayıs 2022 Salı 12:59:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 12:59:00

Bakan Bilgin'den enflasyon farkı açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.

TAHRİBATTAN KORUYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında Zam alacaklarını hatırlattı.

HAZİRANDA YOL HARİTASINI BELİRLENECEK

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Son günlerin en çok merak edilen başlığı olan enflasyon farklarıyla ilgili Erdoğan da yılın ikinci altı ayına işaret ederek, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı, ilk 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde enflasyon farkı ödeniyor.

Etiketler : Vedat Bilgin Memur ve memur emeklileri enfilasyon farkı
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