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13 Mayıs 2022 Cuma 12:55:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 12:55:00

Bakan Bilgin'den enflasyon, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Çalışma Bakanı, EYT'liler konusunun da önlerindeki dosyalar arasında olduğunu ve hepsini adım adım çözeceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyon, 3600 ek gösterge ve EYT tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bilgin'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya'da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.

Biz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız söylemek isterim. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.

3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında.'

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 3600 ek gösterge EYT Vedat Bilgin enflasyon 3600 ek gösterge
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