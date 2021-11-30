Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız. ifadelerini kullandı.
30 Kasım 2021 Salı 14:33:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 14:34:00
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmaları tamamladık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız." dedi.
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