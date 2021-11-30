Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışmaları tamamladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız. ifadelerini kullandı.