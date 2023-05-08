Bakan Bilgin: Tarihin en büyük asgari ücret zammı olacak
Zam için Temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışının yapılacağını ifade etti.
Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında asgari ücret artışına ilişkin bir kez daha Temmuz ayını işaret etti. Asgari ücret hakkında ilk kez bir rakam belirten Bakan Bilgin, 'Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak.' dedi.
ASGARİ ÜCRETTE İLK KEZ RAKAM GELDİ
Bilgin, asgari ücrette artışla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor."
"ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR"
Temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak bir düzenleme yapılacağını dile getiren Bilgin şöyloe konuştu: "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."
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