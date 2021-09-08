08 Eylül 2021 Çarşamba 14:44:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 14:52:00
Bakan Bilgin: Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
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