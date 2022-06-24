Bakan Bilgin: İlave tediyeler bayram öncesi ödenecektir

24 Haziran 2022 Cuma 14:35:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 14:49:00
Bakanı Bilgin: İşçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir
Kaynak: İHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir
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