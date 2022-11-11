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11 Kasım 2022 Cuma 10:58:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 10:58:00

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Tazminatlar görüşüldü, kategoriler belirlendi

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Çalışma Bakanı Bilgin, 'Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz' açıklamasını yaptı. EYT düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyleyen Bilgin, 'EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var' dedi. Enflasyondan koruyacak bir asgari ücret düzenleneceğini söyleyen Bilgin, 'Emeğin tahrip edilmesini önleyeceğiz' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı.

SÖZLEŞMELİ MEMURLAR BU AY KADROYA GEÇECEK

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi.

Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de komisyonda açıklama yaptı.

Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

EYT ARALIKTA MECLİS'TE

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi.

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