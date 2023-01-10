Bakan Bilgin: 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmaları sağlanacak
Kaynak: TRT Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Geçici isçiler dosyasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bilgin, sayıları 300 bin olan geçici işçilerin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını söyledi.
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