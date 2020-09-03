Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Bu yıl ailemize katılan ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum
Kaynak: Akşam
İhracat rakamlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum' açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ihracatla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ihracatla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Albayrak, şu ifadelere yer verdi:
"Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum"
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
Gönülden kutluyorum�� pic.twitter.com/lGavoQbjj5
- Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Bu yıl ailemize katılan ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum
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