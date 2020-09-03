Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Bu yıl ailemize katılan ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ihracatla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ihracatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

"Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum"