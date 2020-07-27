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27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:43:00

Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç

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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç…

23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz.

Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun."

BORSA İSTANBUL'DA 23 YIL SONRA YENİ DÖNEM

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugünden itibaren iki sıfır atıyor.

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek.

Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

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