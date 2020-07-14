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14 Temmuz 2020 Salı 13:28:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 14:31:00

Bakan Albayrak'tan bayram öncesi çiftçilere avans müjdesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi, üreten ellerin yanında olduklarını belirterek "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini, bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın mesajında yer verdiği Türkşeker'in infografisinde de 355 milyon 787 bin lirası küspe bedeli ve pancar avansları, 158 milyon 431 bin lirası hububat, ayçiçeği ürün ve avans bedelleri olmak üzere, çiftçiye toplam 514 milyon 218 bin lira destek sağlandığı ifade edildi.

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