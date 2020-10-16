Bakan Albayrak'tan bacasız sanayiye müjde: 10 milyar TL'lik destek

Bakan Albayrak'tan turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

