Bakan Albayrak'tan bacasız sanayiye müjde: 10 milyar TL'lik destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan turizm sektörüne can simidi gibi destek açıklaması geldi.
Bakan Albayrak'tan turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
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