Bakan Berat Albayrak'tan atama açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bakanlık bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacaklarını belirterek, "Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır."