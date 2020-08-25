Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Fatih Sultan Mehmet gibi, Fatih de bir çağın başlangıcı olacak

Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Fatih Sultan Mehmet gibi, Fatih de bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.

