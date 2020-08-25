Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Fatih Sultan Mehmet gibi, Fatih de bir çağın başlangıcı olacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tüm Türkiye'de coşkuyla karşılanırken ekonomiye de büyük katkı sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak. Günlerdir Türkiye kadar dünya ülkeleri de Türkiye'nin bu hamlesini konuşurken Bakan Albayrak'tan anlamlı bir paylaşım geldi. Bakan Albayrak, Fatih Sultan Mehmet'in nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa Fatih gemisinin de doğal gaz keşfinin Türkiye için yeni bir çağın başlangıcı olacağına vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.
Milli,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Bağımsız,
Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.
Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc
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