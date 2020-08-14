Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Ecdadımız canı pahasına sayısız kere ödedi, sıra bizde!
Bakan Berat Albayrak ecdadımızın geçmişte ekonomideki milli bağımsızlık için ecdadımızın defalarca canı pahasına bedel ödediğini ve sıranın bize geldiğine vurgu yaptı 'Biz de bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz' dedi.
Her şahlanış döneminde Türkiye ekonomisi çeşitli saldırılara maruz kalıyor. 7 düvele karşı mücadele yürüten Türkiye, Avrupa'yı rahatsız eden bir hamle yaptığında döviz kuruyla, ekonomik baskıyla saldırılara maruz kalıyor. Bakan Albayrak bugün yaptığı paylaşımla buna vurgu yaparak ecdadımızın da geçmişte canı pahasına ekonomide milli bağımsızlık için mücadele verdiğini belirtti, 'Sıra bizde. Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz' ifadelerini kullandı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajı şöyle:
"Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."
Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020
Sıra bizde!
Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.
Allah yar ve yardımcımız olsun. pic.twitter.com/9Yt94fJusp
- Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım: Ecdadımız canı pahasına sayısız kere ödedi, sıra bizde!
- "Ekimdeki vergi ödemeleri için 2021'de yeni takvim oluşturulmalı"
- Avro Bölgesi ikinci çeyrekte küçüldü
- Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
- Bakan Albayrak: Türkiye, karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak
- Sanayi üretimi açıklandı!