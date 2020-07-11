Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama yaparak 17 Temmuz tarihini işaret etti.
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz; Kariyer Rehberi, Gönüllü Eğitmenlik
Proje Destek Formu ve daha fazlası artık //1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de... 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın"
#1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM ��— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
��Kariyer Rehberi
��Gönüllü Eğitmenlik
��Proje Destek Formu ve daha fazlası artık https://t.co/pyARZNF8J6'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın�� pic.twitter.com/XZ80jvacPA
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