Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz; Kariyer Rehberi, Gönüllü Eğitmenlik

Proje Destek Formu ve daha fazlası artık //1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de... 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın"