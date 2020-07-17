Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması

Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne 31 yeni eğitimin eklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı."