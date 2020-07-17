Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne 31 yeni eğitimin eklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı."
�� 17 Temmuz 2020— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 17, 2020
��#1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.
Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!��https://t.co/pyARZNF8J6 pic.twitter.com/BcgJT2Orbc
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