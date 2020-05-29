  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
29 Mayıs 2020 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 19:46:00

Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İlk çeyrekte milli gelirde yıllık bazda yüzde 4,5 artış kaydedildiğini belirten Albayrak, çeyreklik artışın ise yüzde 0,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"EN GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE"

Albayrak, bu dönemde Türkiye'nin büyüme verileri açıklanan Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı gösteren ülke" olduğuna dikkati çekerek, "Bu veriler, ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgının, mart ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

EN KÖTÜ GERİDE KALDI

"AK Parti hükümetleri döneminde, sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir. Öncü göstergeler, en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret etmektedir.

Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemlerle Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir."

Albayrak, salgın sürecinde firmaları ve hane halkını desteklemeye, istihdamı korumaya ve üretimi güçlendirmeye yönelik uygulamaya alınan tedbirlerin toplam tutarının, ötelenen kredi ve faizler hariç 260 milyar lira seviyesini aştığını aktararak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün çarpan etkisiyle 600 milyar lira seviyesine ulaştığı bilgisini paylaştı.

"POTANSİYELİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM"

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanma, yurt içi finansal piyasalardaki istikrar, güçlü üretim kapasitesi ve bu zor günlerden sonra hızlı toparlanma refleksine sahip ekonomiyle potansiyelin gerçekleştirileceğine inandıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizle reel sektörümüzü ve sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız. Böylelikle para ve maliye politikalarının eş güdümüyle sürdürülebilir cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize inşallah eş zamanlı ulaşacağız."

DEĞİŞİM BAŞLIYOR PAYLAŞIMI

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "değişim başlıyor" etiketini kullanarak, "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER