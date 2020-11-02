Bakan Albayrak: Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamı: Yeni bir döneme giriyoruz

Ekim ayında ihracat %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Verileri değerlendiren Bakan Albayrak; "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.