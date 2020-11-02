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02 Kasım 2020 Pazartesi 15:51:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 15:51:00

Bakan Albayrak: Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamı: Yeni bir döneme giriyoruz

Kaynak: AA

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Ekim ayında ihracat 17,3 milyar dolar ile ülke tarihimiin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. Bakan Albayrak ihracat oranlarını değerlendirdi. Albayrak, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Ekim ayında ihracat %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Verileri değerlendiren Bakan Albayrak; "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Etiketler : Bakan Albayrak İhracat yeni bir dönem
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