Bakan Albayrak: Türk tarımı OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk tarımının üreticinin alın teri ile büyüdüğünü vurguladı. Albayrak, ''Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" ifadesini kullandı.
Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 17, 2020
2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi.
Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde�� pic.twitter.com/wN7LjwVX4j
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