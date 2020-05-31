Bakan Albayrak: Tarih yazmaya devam ediyoruz
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımı Retweetleyerek açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'yle ilgili paylaşımını Twitter hesabından retweetleyerek, şu ifadelere yer verdi:
"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun."
Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/D8eJAplbpC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 31, 2020
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