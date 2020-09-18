Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre pandemiden ''en az etkilenecek'' 3. ülke Türkiye

Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre pandemiden ''en az etkilenecek'' 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE.

Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah.

Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.