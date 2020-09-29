Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Programın detaylarının yer aldığı bir video paylaşan Albayrak: "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021- 2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Albayrak'ın paylaşımında, Yeni Ekonomi Programı'nın tanıtım videosu da yer aldı. Videoda, 2021- 2023 dönemlerindeki; büyüme, enflasyon, cari denge, kamu maliyesi/bütçe, istihdam ve finansal istikrar hedefleri grafikler üzerinden anlatıldı.