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21 Temmuz 2020 Salı 15:43:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 15:43:00

Bakan Albayrak: Hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi pozitif ayrıştırdı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türk halkının bilinçli davranışları ile hane halkının düşük borçluluk oranının ekonomiyi diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'de toplam krediler içinde konut kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının yer aldığı video paylaştı.

Mesajında hane halkının düşük borçluluk oranına dikkati çeken Albayrak, "Halkımızın bilinçli davranışları, hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, ABD ve AB'yi geride bıraktı

Videodaki bilgilere göre Türkiye, toplam krediler içindeki konut kredilerinin düşük yüzdesi ile aralarında İngiltere, İtalya, ABD ve İsveç'in bulunduğu birçok ülkenin önünde yer alıyor. Konut kredilerinin GSYH'ye oranında da Türkiye, bu yıl elde ettiği yüzde 5,2'lik performansıyla ABD ve Avrupa Birliği'ni geride bıraktı.

Ayrıca, ülkenin hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranında 2019'daki yüzde 16'lık pe

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